Уфимский «Салават Юлаев» во втором матче четвертьфинала КХЛ проиграл «Спартаку»

Второй четвертьфинальный матч Кубка Гагарина между хоккейными командами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Спартак» (Москва) закончился со счетом 4:5 в пользу московской команды. Игра проходила на льду «Уфа-Арены» и закончилась в овертайме.

До середины первого периода больше атаковали «юлаевцы». Лучший момент был у левого нападающего Джошуа Ливо, который на 11-й минуте замкнул передачу Александра Хмелевского с правого фланга, но не смог пробить вратаря «спартаковцев» Артема Загидуллина. С попыткой добивания справились защитники.

На 13-й минуте канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал получил двухминутный штраф, толкнув соперника клюшкой у чужих ворот. На реализацию большинства «Спартаку» понадобилось 20 секунд. С передач Ивана Морозова и Дмитрия Вишневского отличился правый нападающий Николай Голдобин, бросивший с левой точки вбрасывания в ближний угол.

На 17-й минуте нападающий гостей Никита Ефремов удалился за подножку. Реализовать большинство не удалось, но через 16 секунд после выхода пятого «спартаковца» уфимский защитник Ярослав Цулыгин бросил в касание от синей линии и попал в грудь форварду Владиславу Ефремову, выигравшему борьбу за позицию перед воротами, 1:1. Второй ассист записан на Дениса Яна.

На третьей минуте второго периода игрок «Спартака» Николай Голдобин и уфимский хоккеист Михаил Науменков получили двухминутный штраф за грубость после потасовки. Вскоре «юлаевцы» остались втроем против четверых: за удар клюшкой был наказан Михаил Науменков. Использовать преимущество «четыре на три» «красно-белые» не смогли, зато при игре «пять на четыре» вновь удалось забить. Нападающий Александр Пашин (между прочим, воспитанник уфимского хоккея) бросил со средней дистанции, но попал в перекладину. Шайба отскочила вправо от ворот, откуда в пустой угол добил форвард Андрей Локтионов. Голевую передачу записали также на защитника Андрея Миронова.

Восстановить равенство «Салават Юлаев» смог через две минуты. Пятую шайбу в плей-офф забил нападающий Денис Ян, ему ассистировали защитник Динар Хафизуллин и нападающий Владислав Ефремов. Получив шайбу в средней зоне, Ян, сделав крюк через свою зону, без сопротивления преодолел центр площадки, вошел в зону соперника и, сместившись к левой точке вбрасывания, бросил в дальнюю девятку ворот «Спартака, 2:2.

Еще через две минуты отличился и Хафизуллин. В чужой зоне защитник Алексей Василевский бросил со средней дистанции, но бросок был заблокирован обороной «Спартака». В правом углу за шайбу поборолся нападающий Скотт Уилсон, отпасовал ногой назад на Хмелевского, который, в свою очередь, «поднял» шайбу на синюю линию. Дальний щелчок Хафизуллина оказался точным.

Впрочем, «Спартак» смог отыграться до перерыва. На 17-й минуте нападающие Егор Филин и Андрей Локтионов поборолись за шайбу в правом углу зоны «юлаевцев». Выкатившись на свободный лед, Локтионов передал шайбу накатывавшемуся форварду Адаму Ружичке, который кистевым броском перебросил щиток Александра Самонова, 3:3.

На 18-й минуте второго периода случилась потасовка между защитником «Спартака» Егором Зайцевым и Александром Хмелевским. Зайцев удалился на две минуты за грубость, а Хмелевский смог избежать штрафных санкций. Но реализовать большинство «Салават Юлаев» не сумел.

На восьмой минуте третьего периода «Салават Юлаев» снова вышел вперед. После паса защитника Григория Панина форвард Данил Алалыкин отъехал к синей линии и, развернувшись бросил в левый верхний угол «спартаковских» ворот.

Решить все вопросы в матче «юлаевцы» могли через шесть минут, когда Пашин удалился за подножку. Однако забить в большинстве «Салават Юлаев» не сумел, хотя уфимская спецбригада создала ряд опасных моментов.

За полторы минуты до конца третьего периода тренерский штаб «Спартака» пошел ва-банк. Сначала вратарь был заменен на шестого полевого игрока, а за 26 секунд до сирены гости взяли тайм-аут.

Решающий момент основного времени матча состоялся вовсе на последней секунде. За 8,5 секунд до сирены нападающий «Спартака» Иван Морозов выиграл вбрасывание в зоне «юлаевцев», отпасовал на Ружичку, который броском сходу промахнулся. Шайба пролетев выше ворот, попала в закругление борта в правом углу и выкатилась к синей линии. Там первым был московский защитник Андрей Миронов, который вернул шайбу в угол форварду Павлу Порядину. Тот сделал наброс на пятак, шайба попала в партнера Морозова и откатилась назад. К свободной шайбе подоспел Адам Ружичка, без промедления бросивший в нижний угол ворот, 4:4.

Таким образом, игра перешла в овертайм. Для «юлаевцев» это было первое дополнительное время в плей-офф, тогда как «красно-белые» в этом году имели опыт игры за пределами отведенных 60 минут в серии с «Северсталью».

После начала овертайма команды сыграли всего 1 минуту 13 секунд. «Спартаку» удалась перепасовка с участием Локтионова и Ружички, завершившаяся броском последнего с пятачка, 4:5. Ружичка оформил хет-трик, забив пятый гол в Кубке Гагарина.

Счет в серии — 1:1. Следующую игру команды проведут в Москве 15 апреля.

Идэль Гумеров