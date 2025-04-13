Лыжник Александр Большунов выиграл марафон на 70 км на чемпионате России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, выступающий за сборную Татарстана, выиграл марафон на 70 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Мончегорске.

Александр Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 37 минут 17,1 секунды. Егор Митрошин завоевал серебряную медаль, уступив победителю 44,2 секунды. Бронзу взял Иван Якимушкин, отстав от лидера на 45,1 секунды.

В марафоне участвовали 90 лыжников.

Влас Северин