Александр Большунов одержал победу в масс-старте на финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, выступающий за сборную Татарстана, победил в мужском масс-старте свободным стилем на 10 км в рамках «ФосАгро. Финал Кубка России» (2024–2025) в Кировске.

Лыжник преодолел дистанцию за 28 минут 29,9 секунды, опередив ближайшего соперника, Дениса Спицова, на 4,8 секунды. Третье место занял Евгений Семяшкин, уступивший лидеру 31 секунду.

Эта гонка стала завершающей в программе мини-тура «Большой Вудъявр». Александр Большунов выиграл все шесть гонок финала Кубка России и возглавил общий зачет соревнований.

Влас Северин