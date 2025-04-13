Судья усомнился в праве на защиту

Конституционный суд проверит положения закона, который защищает муниципальных чиновников от наказания за невыполнение недофинансированных полномочий. Инициатором запроса стал судья Костромского областного суда, по мнению которого недавно принятые поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) позволяют неисполнительным чиновникам уклоняться от ответственности. Ранее, в ходе обсуждения законопроекта, похожие опасения возникали и у некоторых депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению запрос Костромского облсуда, который просит проверить на соответствие Основному закону страны новую редакцию ст. 24.5 КоАП. Она предусматривает возможность освобождения чиновников от административной ответственности за неисполнение обязанностей в случае, если переданные им полномочия не сопровождались достаточным финансированием. Об этом сообщается на сайте КС.

Такая норма появилась в законодательстве совсем недавно: соответствующие поправки, подготовленные правительством по поручению президента, Госдума приняла в конце прошлого года.

При этом еще в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении некоторые депутаты выражали опасение, что таким образом из-под удара будут выведены безответственные руководители (см. “Ъ” от 31 октября 2024 года).

Судя по тексту запроса, с которым ознакомился “Ъ”, аналогичные опасения возникли и у судьи Костромского суда Анатолия Шагабутдинова. Он сейчас рассматривает жалобу администрации Костромы, которая добивается отмены штрафа, наложенного на нее за неисполнение обязанности выделить жилье сироте.

Соответствующее решение Свердловский районный суд Костромы вынес еще в августе 2021 года. Через полгода приставы оштрафовали администрацию за его неисполнение на 30 тыс. руб. В 2023 и 2024 годах последовали повторные штрафы, поскольку решение так и оставалось невыполненным. По данным картотеки суда, нарушение исполнительской дисциплины со стороны муниципальных властей стало типичным, как и проблемы с обеспечением детей-сирот жильем по достижении совершеннолетия: в прошлом году, отмечается в одном из решений Свердловского райсуда, в реестре числилось 203 соответствующих исполнительных производства, а общая сумма взысканных с администрации города по ст. 17.15 КоАП штрафов к августу 2023 года превысила 27 млн руб.

На протяжении многих лет суды подтверждали штрафы, наложенные судебными приставами на муниципальные власти, отклоняя объяснения администрации, ссылавшейся на отсутствие финансирования.

Однако теперь в КоАП появилась норма о том, что органы власти нельзя привлекать к ответственности за неисполнение полномочий, если бюджетные ассигнования на соответствующие цели не выделялись или выделялись в недостаточном размере.

Поэтому теперь администрация Костромы требует пересмотра решений: принятые в 2024 году поправки улучшают положение лица, привлеченного к административной ответственности, а значит, имеют обратную силу.

Однако судья Шагабутдинов не уверен в том, что горадминистрация, как того требует закон, предприняла все возможные усилия для исполнения судебного решения. В частности, отмечает он, городские власти не извещали губернатора о том, что не в состоянии исполнить полномочия в связи с нехваткой субсидий, и не подавали жалобу на отказ главы региона удовлетворить их ходатайство.

Правда, горадминистрация подавала иск к областному департаменту финансов и другим подразделениям по поводу взаимодействия при расчете субвенций, но не ставила вопрос о прекращении переданных ей полномочий, отмечает судья. Он опасается, что применение новой нормы КоАП «в усеченном виде», то есть без учета бездействия органа местного самоуправления, оставляет без защиты права взыскателей, ведь привлечь к ответственности орган госвласти, не обеспечивший финансирование, суд тоже не может.

Ранее КС уже несколько раз высказывался о том, что наделение местного самоуправления полномочиями возможно только при одновременном предоставлении необходимого финансирования,— например, когда разбирался с порядком ликвидации несанкционированных свалок.

Однако трудно предсказать, каким будет решение суда по этому делу, считает доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова.

Она отмечает что суд, направивший запрос в КС, в данном случае нацелен на защиту публичного интереса, который состоит в принятии справедливого решения. А закон, по мнению заявителя, этому мешает, создавая необоснованные преимущества фигуранту дела. В практике КС периодически встречаются запросы судов, продиктованные такими мотивами, и КС, как правило, прислушивается к позиции заявителей, отмечает эксперт.

Анастасия Корня