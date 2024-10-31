Утром деньги — вечером штрафы

Госдума в среду одобрила в первом чтении законопроект правительства об освобождении от административной ответственности муниципальных чиновников, допустивших неисполнение переданных сверху полномочий в связи с недостатком финансирования. Депутаты норму поддержали, но выразили опасения, что вместе с заложниками обстоятельств из-под удара будут выведены и безответственные руководители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые вопросы депутатов замминистра юстиции Вадим Федоров оставил без ответа

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Некоторые вопросы депутатов замминистра юстиции Вадим Федоров оставил без ответа

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект об ограничении ответственности органов местного самоуправления правительство внесло в Думу 5 сентября. Новеллы должны оградить от наказания муниципальных чиновников, которые не выполнили (или выполнили не до конца) переданные им госполномочия из-за недостатка финансирования. Изменения предложено внести в ст. 24.5 КоАП (обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении). Документ разработан во исполнение поручения президента, подчеркивается в пояснительной записке.

Суть поправок сжато представил замминистра юстиции Вадим Федоров: «Если неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий вызвано отсутствием их надлежащего финансирования, производство по административному делу подлежит прекращению».

Содокладчик от Думы Юрий Петров («Единая Россия», ЕР) добавил, что из регионов на инициативу пришли сплошь положительные отзывы, но профильный комитет все же рекомендовал конкретизировать понятие «недостаточность финансирования».

Эта формулировка смутила и других депутатов. О том, как именно будет определяться «достаточность перечисленных денег», первой спросила экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева («Новые люди»). «Вот если нужно 100, а есть 95, то это недофинансирование?» — привел конкретный пример Владимир Новиков (ЕР). Господин Федоров пояснил, что, поскольку каждое административное дело рассматривают предметно, вопрос достаточности финансирования «устанавливается в каждом конкретном случае». «Поэтому степень достаточности в рамках процесса будет установлена»,— заверил чиновник.

Этот аргумент, однако, депутатских сомнений не развеял. «Не кажется ли вам, что мы закладываем механизмы ухода от ответственности?» — прозрачно намекнул на побочный эффект поправок Андрей Альшевских (ЕР). Однопартийца поддержал и Зариф Байгускаров: «Скажут: у нас на эти цели денег нет — и огромное количество судебных решений останутся неисполненными... Например, провести тротуар, дорогу, предоставить жилье сироте».

Волновала парламентариев и актуальность самой проблемы: они интересовались, как часто возникают случаи, когда полномочия, переданные в муниципалитеты, не обеспечены деньгами.

Докладчики в ответ ссылались на президентское поручение, но и среди депутатов нашлись те, кто подтвердил насущность вопроса. «На столах у глав целые стопки предписаний прокуратуры, которые просто невозможно выполнить из-за отсутствия средств»,— сообщил Ренат Сулейманов (КПРФ), но все же попросил дать судебную статистику по конкретным делам. А Алексей Куринный (КПРФ) предложил применить тот же подход в политической сфере и защитить недофинансированных чиновников не только от правоохранителей, но и от глав регионов: «Если нет денег, а губернатор отрешает от власти главу, это тоже будет неправильно в рамках этой логики». От политики докладчики, однако, уклонились, а цифры пообещали представить только ко второму чтению.

Совокупность неясностей, впрочем, не помешала депутатам поддержать проект подавляющим большинством голосов (395 «за» при одном воздержавшемся), хотя и с оговорками. К примеру, тот же господин Куринный пообещал поправки от КПРФ, которые определяли бы «достаточность или недостаточность» финансирования посредством обыкновенного расчета субвенций: «Если расчет в полном объеме передан и если вы в эти деньги не уложились — будете привлечены к ответственности». К конкретике призвали и в «Справедливой России — За правду» (СРЗП), попутно пожелав выяснить, почему вообще «появляются обязательства, не подкрепленные финансированием». «Не получится ли, что в таком половинчатом виде брошенная проблема приведет к тому, что это просто станет лазейкой?» — задавался вопросом Андрей Кузнецов (СРЗП). Идеи для доработки поступили даже от ЕР. Освобождение недофинансированных чиновников от ответственности — верный шаг, но, «чтобы решения судов исполнялись, нужно найти другой механизм», заявил депутат Байгускаров: «Не через штрафы, а, например, работать через казначейство».

Григорий Лейба