Лизинговая компания «Европлан»

Работает с 1999 года. Основой бизнеса стал лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта и спецтехники. Также развивает страховое направление, оказывает более 30 автоуслуг, включая регистрацию, доставку автомобиля, топливные карты, техническое обслуживание, шинный сервис и т. д. В 2024 году «Европлан» провел IPO на Московской бирже, разместив 15 млн акций, принадлежащих единственному акционеру — инвестиционному холдингу SFI. Компания привлекла 13,1 млрд руб. Сегодня SFI владеет 87,5% Европлана», free-float — 12,5%. По итогам 2024 года компания заняла шестое место в рэнкинге «Эксперт РА» по сумме нового среди более 100 российских компаний. За 2024 года новый бизнес составил 238,3 млрд руб. с НДС.