CNN Turk: Россия и Украина проведут переговоры 15–16 апреля в Анкаре

Российские и украинские официальные лица проведут переговоры по вопросам безопасности в Черном море 15–16 апреля. Встреча пройдет в турецкой столице, сообщает CNN Turk со ссылкой на Минобороны страны.

Вчера глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом вопросы судоходства в Черном море. Господин Лавров также передал турецкому министру все зафиксированные атаки Украины на энергообъекты России с начала действия моратория на взаимные обстрелы энергообъектов.

Черноморская зерновая инициатива была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Обязательным условием возобновления инициативы является снятие санкций с Россельхозбанка и запрет на удары по судам в Черном море.