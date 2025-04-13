Сделкам усложняют правила

Россияне могут столкнуться с новыми проблемами при покупке недвижимости в Финляндии. Это следует из закона, который принял парламент страны. Документ вводит запрет на приобретение жилья для граждан государств, которые «ведут агрессивные военные действия и могут представлять угрозу безопасности Финляндии». При этом ранее министр обороны страны Антти Хяккянен заявлял, что в текущей ситуации такая формулировка затрагивает именно Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Покупать недвижимость по-прежнему смогут россияне с финским видом на жительство или вторым гражданством. Есть и другие нюансы, пояснила международный юрист из Хельсинки Наталия Мальгина: «В самом законе не содержится четкой формулировки, каким образом и кто будет определять, дружественное ли государство или оно представляет опасность для Финляндии. А с точки зрения ограничений в продаже недвижимости для россиян документ уже давно не является актуальным. Страна в принципе потеряла к ней интерес, когда были введены ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Закон касается исключительно объектов недвижимости, то есть земельных участков, но не квартир в многоквартирных домах и строений, которые находятся на арендованной земле.

Поэтому его фокус настолько узкий, что если он и затронет кого-то, то речь будет идти об единицах покупателей. Этот закон и полемику вокруг него можно считать болтовней, скажем так, или спекуляцией в риторике недружелюбной политике к России».

К сентябрю 2024 года доля инвестиций в финскую недвижимость от иностранцев занимала 5% от всего объема вложений. При этом половину зарубежных сделок за последние 30 лет совершили именно россияне. По подсчетам Минобороны Финляндии, они приобрели больше 3,5 тыс. объектов. Гражданам РФ с ВНЖ нет причин переживать за уже купленную землю, так как у нового закона не будет обратной силы, отметил главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин: «Наиболее явный риск — это когда россиянин, не имеющий второго паспорта или иммиграционного статуса в какой-то другой стране, хочет купить объект в Финляндии. Те, кто приобретал здесь недвижимость, имея паспорт РФ, в последние пару лет, это или люди, получившие статус вида на жительство или второе гражданство. И я предполагаю, что их это ограничение никоим образом не коснется. Дальнейшие ограничения со стороны Финляндии маловероятны, тем более что в последние годы и объемы таких сделок исчезающе малы».

Похожие меры обсуждали и в странах Балтии. В феврале 2025-го соответствующий законопроект внесли в сейм Латвии. А власти Литвы запретили приобретать недвижимость россиянам и белорусам без вида на жительство еще в 2023 году.

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Евгений Парфенов