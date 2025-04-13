В Чувашии выделят 14,9 млрд рублей на 30 региональных проектов в 2025 году

В 2025 году в Чувашской Республике за счет бюджетных средств будет профинансировано 30 региональных проектов на общую сумму 14,9 млрд рублей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Главы Чувашии Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии направят 14,9 млрд рублей на 30 региональных проектов в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии направят 14,9 млрд рублей на 30 региональных проектов в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной объем финансирования — 9,3 млрд руб. — поступит из федерального бюджета, 5,4 млрд руб. выделят из республиканского бюджета, еще 0,2 млрд руб. обеспечат местные бюджеты.

Наибольшие ассигнования предусмотрены для нацпроектов: «Инфраструктура для жизни» (6,6 млрд руб.), «Молодежь и дети» (3,8 млрд руб.), «Семья» (2,3 млрд руб.), «Продолжительная и активная жизнь» (1,9 млрд руб.).

Влас Северин