Похоронами в Пермском округе займется бывший ИП из Свердловского района

Врио директора муниципального автономного учреждения «Ритуал», предоставляющего ритуальные услуги в Пермском округе, назначена Елена Трофимовых, говорится в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Она сменила на этом посту бывшего сити-менеджера Пермского района Игоря Бедрия, в конце марта уволившегося из учреждения по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В мэрии округа уточнили, что новый директор работает на испытательном сроке. Согласно открытым данным, ранее госпожа Трофимовых работала в качестве индивидуального предпринимателя в Свердловском районе города. Он предоставляла услуги по организации похорон.