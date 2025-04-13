Министерство не добилось расторжения договора с оператором Кунгурской пещеры

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал министерству по управлению имуществом Прикамья в жалобе на решение суда первой инстанции. Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление ООО «Сталагмит-Экскурс» (оператор Кунгурской ледяной пещеры) о признании незаконным решения минимущества о расторжении договора аренды участка возле природного объекта. Через спорный надел проходят экскурсионная тропа и входной туннель в пещеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В министерстве считают, что общество нарушило условия договора в части использования участка по целевому назначению — для рекреационных целей. В частности, на нем находятся несколько капитальных зданий, а разрешения на их строительство общество не получало. Суд согласился с мнением ООО, что расторжение договора возможно только в судебном порядке, а объекты были построены еще в 1980-е годы, задолго до заключения договора.

В апелляции министерство настаивало, что имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке из-за существенного нарушения условий договора. В итоге апелляция согласилась с решением первой инстанции и оставила жалобу без удовлетворения.