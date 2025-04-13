Песков назвал беседу с Уиткоффом шагом ко встрече президентов России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал беседу Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Петербурге 11 апреля как шаг к встрече российского президента с Дональдом Трампом. По словам господина Пескова, встреча глав двух государств рано или поздно состоится, но какое-то время уйдет на ее подготовку.

«Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встрече. Встреча эта состоится, и президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться», — рассказал глава пресс-службы Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину (видео опубликовано в Telegram-канале господина Зарубина).

Встреча господина Путина и господина Уиткоффа состоялась 11 апреля в Петербурге в здании Президентской библиотеки. После переговоров Дмитрий Песков объяснил, что детали встречи сохранятся в тайне, однако президент России и спецпосланник президента США обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта. Владимир Путин также передал американскому коллеге Дональду Трампу «озабоченности России».