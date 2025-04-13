Силы ПВО сбили дроны ВСУ над четырьмя районами Ростовской области

Российские силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над территорией Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, дроны сбили в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районах области.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале.

Накануне вечером сообщалось о перехвате одного БПЛА в небе над Брянской областью. Пострадавших и разрушений также зафиксировано не было.