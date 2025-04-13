Трамп: переговоры с Ираном идут хорошо

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров с иранской стороной. 12 апреля в Омане прошел первый раунд встреч Тегерана и Вашингтона. На следующую субботу запланирован второй этап.

«Они (переговоры.— “Ъ”)идут хорошо. Но это ничего не значит до тех пор, пока (цель.— “Ъ”) не (будет.— “Ъ”) достигнута. Поэтому мне не нравится разговаривать на эту тему»,— отметил господин Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета. Трансляция велась на Youtube-канале CNN-TV18. По словам американского президента, ситуация с Ираном развивается довольно положительно.

Иранскую делегацию на прошедших в Омане переговорах возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В центре обсуждения были темы ядерной программы Ирана и снятия со страны санкций. Обе стороны отметили конструктивность встречи.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Тегеран не хочет системы “все включено”».