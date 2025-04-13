Резиденцию президента Сьерра-Леоне охватил пожар

Возгорание произошло в здании резиденции президента западноафриканского государства Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био. Об этом сообщило министерство информации и гражданского образования страны. Президент не пострадал.

«Причина пожара еще не известна… По состоянию на 19:30 (22:30 мск.— “Ъ”) работы по тушению пожара продолжаются»,— говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным министерства, пожар начался в 16:00 по местному времени (13:00 мск) на четвертом этаже в западном крыле здания. Затем он охватил третий этаж. Пожарные успели остановить распространение огня, и он не дошел до офиса президента, который находится на втором этаже.