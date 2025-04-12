Спрос на летние туры в Крым вырос на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В компании уточнили, что некоторые маленькие гостиницы, которые заполняются постоянными возвратными туристами, уже «на стопе», по ряду объектов ощущается дефицит номеров «люкс» и «стандартов».

В целом спросом пользуются отели с развитой инфраструктурой, санатории на южном и западном берегах Крыма. «Нужно отметить, что на западном и юго-восточном побережье полуострова есть песчаные пляжи с пологим входом в воду, неглубоким морем (Евпатория, Саки, Черноморское, Оленевка, Поповка, Феодосия, Береговое, Новый Свет) и отели, работающие по системе “все включено”, что особенно актуально для семейных туристов, которые переориентируются на Крым с Анапы»,— рассказали в пресс-службе туроператора.

Стоимость летнего отдыха в Крыму, по данным «Алеан», выросла в пределах 10%. Средний чек составил 101,6 тыс. руб. Средняя продолжительность тура — 10,7 дней. Среднее количество человек в туре — два-три человека. «Большим составом обычно не идут из-за сложностей с логистикой»,— пояснили в компании.

В пресс-службе туроператора отметили, что Крым дешевле других направлений даже при большей продолжительности тура из-за демократичных цен и наличия акций для жителей Южного федерального округа. Так как до полуострова проще добраться именно жителям соседних регионов, они составляют значительную часть аудитории крымских курортов.

Маргарита Синкевич