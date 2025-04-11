Эстония сообщила о задержании направлявшегося в Россию танкера

У берегов острова Аэгна в Таллине военно-морские силы Эстонии задержали танкер Kiwala для проверки его юридического статуса и технического состояния. Эстонские СМИ со ссылкой на данные Marinetraffic пишут, что танкер шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии.

Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар сообщил, что танкер находится под санкциями, поскольку, как утверждалось, входит в российский теневой флот. На борту танкера находятся 24 человека, включая капитана, имеющего китайское гражданство.

Как пишет Postimees, экипаж танкера предоставил свидетельство о регистрации под флагом Джибути, однако представители страны эту информацию не подтвердили. Департамент транспорта Эстонии проверяет документацию Kiwala. Если судно представляет опасность для мореплавания, оно будет задержано до устранения технических недостатков, пишут эстонские СМИ.

9 апреля парламент Эстонии принял поправки к законам, позволяющие вооруженным силам страны «применять силу» в отношении гражданских судов, которые представляют угрозу критической инфраструктуре страны.

Лусине Баласян