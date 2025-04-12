Главу совета российских соотечественников Молдавии отпустили после задержания

Главу Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Молдавии Алексея Петровича отпустили после задержания в аэропорту Кишинева. Он сообщил, что его багаж досмотрели, но ничего запрещенного не нашли.

Господина Петровича задержали сегодня, 12 апреля, по прилете из Москвы. По его словам, задержание продлилось больше часа. «Мне выдали бумагу о дополнительном досмотре личного багажа... После этого меня отпустили. Больше никаких объяснений не было»,— рассказал он в Telegram.

КСРС в том числе организует военно-исторические выставки и благоустраивает воинские захоронения. В Москве глава совета посещал форум «Память победителей», посвященный подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.