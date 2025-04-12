В Кишиневе задержан глава совета российских соотечественников Молдавии

Глава Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Молдавии и национального комитета «Победа» Алексей Петрович задержан в Кишиневе. Об этом сообщил он сам по прилете из Москвы.

«Задержан в международном аэропорту города Кишинева»,— написал господин Петрович в Telegram-канале. По какой причине его задержали, пока неизвестно.

В Москве он принял участие в международном форуме «Память победителей», посвященном подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

КСРС занимается в том числе организацией военно-исторических выставок и проводит работы по благоустройству воинских памятников и захоронений. Алексей Петрович также является представителем Российского военно-исторического общества в Молдавии.