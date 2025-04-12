Кремль осудил отзыв World Press Photo приглашения корреспонденту ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отзыв приглашения фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения победителей конкурса World Press Photo. По словам господина Пескова, это противоречит здравому смыслу.

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«Конечно же, это противоречит здравому смыслу и духу журналистской солидарности»,— заявил агентству ТАСС представитель Кремля.

Снимки Михаила Терещенко, сделанные во время антиправительственных протестов в Грузии, претендуют на звание фотографии года по версии World Press Photo. Церемония награждения победителей состоится в мае в Амстердаме.

В конце марта фотограф говорил, что собирается посетить мероприятие. Однако сегодня, 12 апреля, стало известно о решении организаторов конкурса отозвать приглашение россиянина. В качестве причины в World Press Photo назвали «возросшую напряженность на европейском континенте».