В 2025 году в Чувашской Республике планируется направить 622 млн рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Главы Чувашии Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на ремонт медучреждений в 2025 году выделят 622 млн рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Чувашии на ремонт медучреждений в 2025 году выделят 622 млн рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из общей суммы 465 млн руб. поступят из федерального бюджета и 157,6 млн руб. — из республиканского. Всего планируется отремонтировать 51 объект здравоохранения в рамках программы модернизации первичного звена.

В Чувашии в этом году также запланировано строительство 18 объектов здравоохранения за 675,4 млн рублей.

Влас Северин