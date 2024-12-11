В Чувашской Республике в 2025 году планируется строительство 18 объектов здравоохранения на общую сумму 675,4 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии — министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Чувашии планируют построить 18 объектов здравоохранения на 675,4 млн руб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В 2025 году в Чувашии планируют построить 18 объектов здравоохранения на 675,4 млн руб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В будущем году в республике планируют построить три врачебные амбулатории, три отделения общеврачебной практики, два больших фельдшерско-акушерских пункта и одну поликлинику. Также запланирован монтаж девяти модульных конструкций — маленьких фельдшерско-акушерских пунктов.

Общая стоимость самого строительства составит 660,2 млн руб., а проектные работы обойдутся в 15,2 млн руб. Объекты будут построены в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

Влас Северин