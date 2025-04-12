Российские ритейлеры начали снижать цены на фоне укрепления рубля

Крупные торговые сети и маркетплейсы начали корректировать цены в связи с укреплением национальной валюты. Основные тенденции наблюдаются в электронике, скоропортящихся продуктах и товарах длительного хранения. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет издание, ЦУМ объявил о снижении цен на 12%. На Wildberries также отмечается снижение стоимости товаров. В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ ТАСС сообщили, что после снижения цен на китайские смартфоны, их продажи за последние недели выросли почти на треть.

Наибольшее влияние от колебания курса валюты испытывает электроника: рынок смартфонов, планшетов, умных часов и наушников. Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал агентству, что стоимость на эту продукцию меняется не сразу после изменения курса валют, а носит отложенный характер. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов добавил, что в сегментах бытовой техники и электроники изменение курса может отражаться с задержкой до полугода.

При этом цены на скоропортящиеся продукты меняются быстрее всего. Господин Богданов объяснил это тем, что ритейлеры имеют незначительные запасы таких товаров и их поставки осуществляются по актуальному курсу.