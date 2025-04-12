Задержанный почти на двое суток рейс до Пхукета вылетел из аэропорта Сочи

Рейс ZF-2967 авиакомпании Azur Air из Сочи в Пхукет, вылет которого откладывался из-за технической неисправности и неблагоприятных погодных условий, был выполнен утром 12 апреля на резервном воздушном судне. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Задержанный с 10 апреля рейс ZF-2967 по маршруту Сочи — Пхукет вылетел в 11:42 по московскому времени. Изначально рейс должен был отправиться вечером в четверг, однако был перенесен сначала на 11 апреля, а затем вновь отложен после вынужденного возврата в аэропорт вылета.

Во время ожидания пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены питанием и напитками. Все процедуры организованы в соответствии с Федеральными авиационными правилами, уточнили в Azur Air. В аэропорту Сочи подтвердили, что принимали участие в координации предполетных мероприятий для задержанного рейса.

Полет в Таиланд выполнен спустя почти двое суток после запланированного времени вылета. Сейчас воздушная гавань курорта работает в штатном режиме.

Мария Удовик