Продажа активов «Юг-Уголь Шолоховский» продлена на три месяца

Конкурсное производство в отношении ООО «Юг-Уголь Шолоховский» продлено на три месяца. сообщает Арбитражный суд Ростовской области. Следующая дата, до которой планируется реализовать активы и взыскать дебиторскую задолженность через аукцион, назначена на 2 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Компания была зарегистрирована в феврале 2021 года в пос. Шолоховский под Белой Калитвой. Организация занималась добычей и продажей угля и антрацита.

После двух лет работы, в адрес ООО «Юг-Уголь Шолоховский» был подан иск о признании банкротом. В декабре 2024 года суд удовлетворил данное заявление, установив задолженность предприятия перед кредиторами в размере, превышающем 22 миллиона рублей.

Валентина Любашенко