«Авангард» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Омский «Авангард» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:1 в первом матче серии до четырех побед второго раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Авангарда» отличились Рид Буше (1-я минута), Майкл Маклауд (28), Наиль Якупов (39) и Райан Спунер (55). У «Локомотива» шайбу забросил Байрон Фрэз (40).

В первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» обыграл действующего чемпиона магнитогорский «Металлург» (4:2), «Локомотив» — нижегородское «Торпедо» (4:0).

Второй матч серии состоится 13 апреля в Ярославле.

Таисия Орлова