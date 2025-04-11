Сотрудники Интерпола в Ленобласти задержали иностранца из международного розыска

Сотрудники отдела Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола ГУ МВД РФ задержали во Всеволожске Ленобласти иностранца, находящегося в международном розыске за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

Как рассказали в полиции, 46-летний гражданин одного из государств Центральной Азии был задержан возле дома № 6 по Заводской улице во Всеволожске. Его доставили в территориальный отдел полиции, в ближайшее время будет решен вопрос о его экстрадиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали подозреваемых в заказном убийстве ради квартиры в центре.

Дарья Астанина