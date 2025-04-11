После шторма на побережье Анапы появились новые выбросы нефтепродуктов

Мониторинговые группы при обходе береговой полосы города-курорта Анапы обнаружили три участка, куда море во время шторма вынесло сгустки мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Новые выбросы найдены в устье реки Можепсин, на пляже «Витязь» в селе Витязево, а также на участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. Сотрудники МЧС, волонтеры и представители муниципалитетов Краснодарского края продолжают уборку береговой полосы. Водолазы поднимают застывшие сгустки мазута со дна моря.

На побережье Анапы и Темрюкского района был объявлен режим чрезвычайной ситуации после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута. В результате аварии в акваторию Черного моря вылилось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Неделю назад Росприроднадзор впервые обнародовал объем ущерба, нанесенного экологической системе Черного моря и побережья, с виновников экологической катастрофы будет взыскано 84,9 млрд руб. Претензии Росприроднадзора предъявлены владельцам и фрахтователям затонувших танкеров — компаниям «Волготранснефть» и «Кама Шипинг».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Морские спасатели определились с ущербом».

Анна Перова, Краснодар