Новый учебно-спортивный комплекс СПбГАСУ за 894 млн рублей построит ООО «ТСП»

Московская компания ООО «ТСП» стала победителем конкурса на строительство учебно-спортивного корпуса СПбГАСУ на набережной реки Фонтанки, д. 123. Новый объект по заказу ФППК «Единый заказчик в сфере строительства» возведут за 894,4 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет построить здание общей площадью 5,3 тыс. кв. м высотой в шесть этажей, включая подземный. Финансирование строительства будет осуществляться из федерального бюджета. Завершить работы необходимо до конца 2027 года.

Ранее ООО «ТСП» также выиграло конкурс на 1,5 млрд рублей на разработку проектной документации и строительство учебно-лабораторного корпуса факультета морского приборостроения СПбГМТУ.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в ноябре 2025 года в Петербурге намерены завершить строительство и сдать в эксплуатацию новый спортивный комплекс, который возводится на месте здания Пробирной палаты и Пробирного училища на набережной канала Грибоедова.

Андрей Цедрик