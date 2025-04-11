Въехал — плати

Минстрой предлагает ужесточить подход к финансированию капитального ремонта многоквартирных домов за счет взносов граждан — ведомство подготовило законопроект, предусматривающий сокращение максимальной отсрочки начала их уплаты в новостройках с пяти лет до одного года. Также ограничиваются возможности собственников снижать размер взноса в случае, если он превышает ранее одобренный ими повышенный тариф. Эксперты полагают, что изменения позволят увеличить наполняемость фондов капремонта и повысят финансовую устойчивость системы, но в ряде случаев могут оказаться болезненными для граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поправки Минстроя для многих граждан приблизят время начала уплаты взносов на капремонт, но не само его проведение

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Поправки Минстроя для многих граждан приблизят время начала уплаты взносов на капремонт, но не само его проведение

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поправки к Жилищному кодексу нацелены на повышение финансовой устойчивости системы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает подготовивший их Минстрой. Напомним, что основным источником средств для такого ремонта являются ежемесячные взносы граждан. Они направляются либо на специальный счет, с которого оплачивается капремонт конкретного дома, либо поступают в «общий котел» — в фонд регионального оператора, из которого финансируются все работы.

Как пояснили “Ъ” в Минстрое, собираемость взносов с граждан в 2024 году превысила 98,3% (и это рекорд за десять лет). Общий объем собранных средств в ведомстве уточнять не стали. Известно, что средний размер платежа в 2024 году составил 12,6 руб. за 1 кв. м площади квартиры, по регионам тариф варьировался от 1,5 до 26 руб. за 1 кв. м.

Законопроект Минстроя предусматривает сокращение максимального периода отсрочки по уплате взносов на капремонт с пяти лет до всего одного года. Такое ужесточение ведомство в пояснительной записке к проекту объясняет тем, что период уплаты взносов должен быть «максимально приближен к периоду эксплуатации дома, так как современные многоквартирные дома содержат дорогостоящее оборудование и высокотехнологичные материалы, износ которых начинается с момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию». Отметим, впрочем, что на практике пятилетнюю максимальную отсрочку применяют далеко не все субъекты РФ. По данным Минстроя, в 27 регионах она составляет 4,5–5 лет, в 19 — 3–4 года, в 18 — 1–2 года, а в 21 субъекте РФ — всего 3–8 месяцев.

Другой поправкой ведомство предлагает ограничить возможности собственников жилья, которые ранее совместно решили установить размер взноса выше минимального по региону. Снижать его впоследствии им будет запрещено в случае, если размера фонда капремонта недостаточно для финансирования обязательств по проведению работ (сейчас такого запрета нет). Предполагается, что это защитит права собственников в иных домах (если речь идет об «общем котле») и обеспечит своевременную оплату работ по договорам с подрядчиками (если они финансируются со спецсчета).

Кроме того, предлагается расширить перечень оснований для дифференциации по домам минимального размера взноса на капремонт. Этот список, в частности дополняется наличием лифта в доме — как отмечается в пояснительной записке, проблема их замены «актуальна для регионов», при этом взносов «не всегда достаточно».

В Фонде развития территорий “Ъ” сказали, что изменения позволят повысить объемы собираемых средств в фондах капремонта и поспособствуют повышению прозрачности и эффективности их использования. В Ассоциации региональных операторов капремонта комментировать законопроект не стали.

Президент объединения НОСТРОЙ Антон Глушков полагает, что изменения направлены на повышение управляемости формирования фондов на уровне регионов. При среднем взносе по РФ в 12–13 руб. за 1 кв. м для полноценного выполнения капремонта требуется не менее 20–25 руб. — с учетом неполной собираемости средств у регионов формируется дефицит даже при базовом выполнении программы. Говоря же о сокращении отсрочки по уплате взносов, Антон Глушков предположил, что это может «стать болезненным новшеством» для покупателей нового жилья (особенно при их высокой ипотечной нагрузке), но позволит при этом увеличить наполняемость фондов капремонта.

Евгения Крючкова