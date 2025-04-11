Что еще предлагает Минстрой

Законопроект расширяет возможность дифференциации минимального взноса за капремонт по отдельным домам за счет еще одного нового основания — наличия задолженности по оплате выполненных работ по капремонту, подлежащей погашению за счет фонда капремонта. Предполагается, что это позволит регионам либо сразу устанавливать экономически обоснованный тариф, либо поэтапно к нему переходить, начиная с домов, в которых работы по капремонту проведены. В Минстрое полагают, что это позволит снизить риски ухудшения платежной дисциплины собственников. Практика, когда собственники решают платить больше минимального взноса в зависимости от стоимости выполнения работ, уже есть в некоторых регионах. Однако, отмечается в пояснительной записке к проекту, в таком случае на повышенные взносы не распространяются льготы (скидки или освобождения для инвалидов и др.) — нововведения позволят регионам оказывать меры поддержки в отношении полной суммы взноса.

Главный специалист направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Татьяна Лыкова отмечает, что расширение оснований для дифференциации размера взносов направлено в первую очередь на защиту финансовой устойчивости региональных операторов капремонта. Она поясняет, что предлагаются два уровня дифференциации размера минимального взноса. На первом оценивается потребность в ресурсах (в частности, если в доме есть лифт, потребность в финансах будет значительно выше). Второй уровень появляется после проведения капремонта, если потрачено больше средств, чем успели накопить на счете регоператора собственники жилья — это позволит не подвергать его убыткам.

Евгения Крючкова