Золото в восторге от Китая

Жесткое противостояние президента США Дональда Трампа с крупнейшим торговым партнером страны Китаем толкнуло котировки золота к новому историческому максимуму — выше уровня $3200 за тройскую унцию. За три дня благородный металл прибавил в цене почти 9%, что стало сильнейшим повышением с пандемийного 2020 года. Мировые инвесторы обеспокоены в первую очередь последствиями конфликта для экономики США, что ведет к снижению интереса на долларовые активы и перетоку инвестиций в золото.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

11 апреля цена золота на спот-рынке впервые в истории преодолела уровень $3200 за тройскую унцию. По данным Investing.com, котировки драгоценного металла достигали отметки $3244 за унцию, что на 1,7% выше значений закрытия предыдущего дня. Новая волна «бычьей» игры началась в среду, 11 апреля, и за три дня котировки выросли на 8,7%. При этом с начала 2025 года золото подорожало более чем на 23%, а за два года рост котировок составил почти 60%.

Более быстрыми темпами цены на золото на трехдневном интервале росли в конце марта 2020 года (на 10,3%), когда на фоне стремительного распространения эпидемии коронавируса правительства многих стран вводили локдауны (см. “Ъ” от 26 марта 2020 года). В этот период инвесторы на опасениях спада мировой экономики распродавали рисковые активы и уходили в защитные активы, включая золото.

Нынешнее бегство в желтый металл также вызвано опасениями инвесторов за судьбы мировой экономики, однако главным раздражителем выступает проводимая Дональдом Трампом политика.

Хотя на текущей неделе президент США и объявил о паузе в действии тарифов для большинства стран, однако он пошел на дальнейшую эскалацию с Китаем. Пока в тарифной войне «перевес» на стороне Вашингтона: тарифы в размере 145% в отношении китайских товаров против 125% в отношении американских товаров со стороны Пекина. Но, как отмечает старший аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова, инвесторы уже закладывают «в цены большую вероятность рецессии в США из-за тарифов, а также замедление темпов роста мировой экономики».

В таких условиях инвесторы теряют интерес и к долларовым активам. Так, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) потерял почти 4% за неделю, опустившись до 99 пунктов, минимума с апреля 2022 года. Доходность десятилетних казначейских облигаций США взлетела до 4,5% годовых, прибавив за неделю 60 б. п.

Это сильнейший недельный рост с октября 2008 года, то есть со времени мирового финансового кризиса. «Хотя, согласно последним данным, инфляция в США замедляется, этот фактор больше никого не волнует. Рынок пытается не только предугадать следующие шаги “оранжевого лебедя”, но и делает активный репрайсинг всего. Теперь главный драйвер не CPI, а глобальная потеря веры в доллар как инструмент стабильности»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

В таких условиях инвесторы традиционно увеличивают вложения в золото. По данным агентства Bloomberg, к концу недели активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в драгоценный металл, превысили 2,756 тыс. тонн, обновив максимум с сентября 2023 года. С начала года активы фондов выросли более чем на 153 тонны. По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research), с начала 2025 года объем чистых инвестиций в золотые фонды превысил $24 млрд, причем за последний месяц — $13,4 млрд.

В сложившихся условиях котировки золота имеют шанс в ближайшие дни достичь отметки $3300 за унцию, считают участники рынка.

«В самом оптимистичном варианте мы допускаем возможность достижения уровня $3700 за унцию, однако не считаем, что это будет осуществлено в ближайшие месяцы или кварталы»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Главным вопросом в этой игре на повышение остается противостояние США и Китая. Госпожа Николаева не исключает краткосрочную коррекцию на рынке золота (до $3080 за унцию), если страны временно договорятся.

Активная скупка драгоценного металла продолжается со стороны центробанков. По итогам первого квартала 2025 года Народный банк Китая приобрел 160 тонн золота, активно приобретают его и финансовые регуляторы Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана. По причине, что доллар стал политическим риском. В настоящее время золото «фактически единственная ликвидная альтернатива вне американской юрисдикции, и для центробанков это не спекуляция, это стратегическое решение», резюмировала Алена Николаева.

Виталий Гайдаев