Тамбовское «Дорожное эксплуатационное предприятие № 52» признали банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом тамбовское АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 52» Эдуарда Колмакова и открыл в отношении компании конкурсное производство до 2 октября этого года. О этом стало известно из документов суда.

С заявлением о банкротстве компании в мае 2024 года обратилась ИП Виктория Беленова, которой АО «ДЭП № 52» задолжало 11 млн руб. по договору возмездного оказания услуг автотранспорта. Кроме того, суд включил в реестр требования ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в сумме 14 млн руб.

В декабре 2024 года в отношении должника ввели процедуру наблюдения.

По данным Rusprofile.ru, АО «ДЭП № 52» зарегистрировано в 2010 году в Тамбовской области с уставным капиталом 7,5 млн руб. для эксплуатации автодорог и автомагистралей. Гендиректор и единственный владелец — Эдуард Колмаков. Выручка компании за 2024 год составила 18 млн руб., чистая прибыль — 0 руб.

На этой неделе стало известно, что управление ФНС по Белгородской области обратилось в арбитражный суд региона с требованием признать банкротом местного перевозчика ТКО ООО «Еврологистик» Алексея Грищенко.

Юрий Голубь