ФНС решила обанкротить белгородского мусорного перевозчика из-за 190 млн долгов

Управление ФНС по Белгородской области обратилось в арбитражный суд региона с требованием признать банкротом местного перевозчика ТКО ООО «Еврологистик» Алексея Грищенко. Размер задолженности составляет 190 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление пока не принято к производству.

В августе 2024 года «Еврологистик» получил банкротный иск от конкурента — местного же ООО ТК «Экотранс». Размер задолженности составлял 3,4 млн руб. Уже в ноябре истец отказался от своих требований.

До конца 2022 года «Экотранс» был одним из крупнейших игроков на белгородском рынке обращения с отходами, однако лишился своей доли, когда ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) как регоператор заключил новые контракты на вывоз мусора со всей территории региона с «Еврологостиком». Он должен был выполнять работы до 31 мая 2028 года, однако с ноября 2024 года прекратил работу. В облправительстве заявляли, что это связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчика. В «Еврологистике» отмечали, что оперативная обстановка в регионе сложная, тариф на работу низкий, а из-за неверного расчета властями объемов ТКО он по факту оказался на 28% меньше, что сломало финансовую модель бизнеса. На время до объявления новых торгов на вывоз мусора рынок был распределен между структурой «Экотранса», «Спецэкотрансом» и «Коммунальной службой сервиса».

В марте этого года ЦЭБ разыграл контракты на вывоз мусора в 20 белгородских муниципалитетах за 3,45 млрд руб. в сумме. Их поделили местные «Экотранс» (будет обслуживать четыре муниципалитета за 1,3 млрд руб.), «Коммунальная служба сервиса» (три муниципалитета за 546 млн), «Спецэкотранс» (пять муниципалитетов за 540,3 млн), «Зеленая точка» (пять муниципалитетов за 464,3 млн) и «Автодор» (три муниципалитета за 650,8 млн руб.). Все они должны выполнять работы до 31 мая 2028 года.

О реализации мусорной реформы в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова