Веночек доплыл до аншлагов

Все 10 тыс. билетов на концерт Надежды Кадышевой в Зеленом театре парка Горького, назначенный на 30 августа, раскуплены, певице даже пришлось назначить дополнительную дату, чтобы удовлетворить спрос. Интерес к искреннему и немудреному фолку эстрадного толка и кассовый успех певицы, чьи лучшие дни, казалось, остались в прошлом веке,— сенсация, но не совсем. К этому все и шло, считает Игорь Гаврилов.

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Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Надежда Кадышева

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Увеличившийся спрос на билеты на концерты Надежды Кадышевой стал заметен в 2024 году. По данным стриминг-сервиса «Звук», с октября 2023 по октябрь 2024 года количество прослушиваний песен артистки выросло в семь раз. Число ежемесячных слушателей «Золотого кольца» на «Яндекс Музыке» тогда достигло 1 327 262 человек, это было больше, чем у многих актуальных поп-артистов.

«Кадышева сейчас популярнее, чем Инстасамка»,— утверждали пользователи соцсетей.

Появился даже мем: «Мальчик: хочу на концерт Macan. Мужчина: хочу на концерт Кадышевой». Аншлаги на весенних концертах в двух столицах были обеспечены, а теперь, за пять месяцев до назначенного дня, были проданы все 10 тыс. билетов на концерт в Зеленом театре парка Горького. Пришлось устраивать дополнительный концерт 27 августа.

Речь идет об артистке, которая давно не входила в число востребованных у молодежи и в принципе не относилась к суперкассовому мейнстриму. Она существовала в нише крепкого филармонического фольклора, комфортно обустроившись в театре «Золотое кольцо», открытом еще при содействии Юрия Лужкова.

Впрочем, «фольклором» репертуар Надежды Кадышевой называть не совсем верно. Его большая часть — авторский материал, написанный в основном ее мужем Александром Костюком. Они женаты 42 года, а в 1992 году обвенчались в православном храме в Сан-Франциско. Популярность Кадышевой — подтверждение «русского тренда», который олицетворяет сейчас в первую очередь Татьяна Куртукова. В отличие от нее, 65-летняя Кадышева гастролирует без продыху. С ней — верный ансамбль «Золотое кольцо» и сын Григорий.

Билеты на концерты Надежды Кадышевой разлетаются.

Например, по словам исполнительного директора концертной компании «Артлайф» Дмитрия Кончаковского, сотрудники его санкт-петербургского офиса не смогли купить билеты на ее первоапрельский концерт и вынуждены были планировать путешествие в Москву, где билеты на 11 апреля тоже вскоре раскупили.

«"Русский тренд" мы наблюдаем уже продолжительное время,— говорит господин Кончаковский.— Не так давно соцсети снова взорвала уже совсем не новая песня Жени Любич "Russian Girl", под которую стали снимать видео буквально по всему миру. Потом появилась "Матушка-земля" Татьяны Куртуковой. А 10 тыс. билетов на концерт Надежды Кадышевой, который будет еще только 30 августа,— это выглядит очень весело и в хорошем смысле просто, ее концерты как будто объединяют людей».

Исполнительный директор агрегатора музыкального контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов уверен, что резкий рост популярности той или иной песни сегодня практически невозможен без ее «взлета» в сервисах вертикальных видео, в первую очередь в TikTok. 6 марта 2022 года эта соцсеть работу в России прекратила, поэтому официальной статистики относительно TikTok-контента в России ни у кого нет. Очевидно, что в сегодняшних реалиях TikTok задает все самые мощные тренды. Только спрогнозировать их невозможно, нужно нащупывать их методом проб и ошибок, считает господин Коннов.

Вместо понятия «русский тренд» он использует другое — «тренд на мелодичность», к которому располагает русский язык. Собеседник “Ъ” отметил также запрос на «осмысленную лексику»: «Хиты — это далеко не всегда высокая поэзия. Однако треки, записанные искусственным интеллектом на слова Сергея Есенина, тоже набирают миллионы прослушиваний. Есть спрос не столько на фольклор, сколько на какую-то незанудную осмысленность».

В феноменальном спросе на концерты Надежды Кадышевой сплелись, с одной стороны, непрогнозируемая вирусная популярность треков, с другой — государственная пропаганда традиционных ценностей, в ряд которых на 100% вписывается фолк-ориентированная эстрадная песня «Золотого кольца». А еще — активность самой Кадышевой, которая на волне ажиотажа объявила конкурс ремиксов на свой главный хит «Плывет веночек».

Очень важно и то, что песни Надежды Кадышевой кардинально отличаются от сегодняшней поп-музыки, которая предлагает композиции, часто будто бы сделанные «под одну гребенку».

Что Надежда Кадышева, что ее сын Григорий — персонажи из другого времени. А спрос на таковых возникает, когда публика устает от форсированного «сегодня»: от клипов с типовыми «богатыми» интерьерами, от музыкального продакшна, слепленного на одном и том же софте, от однообразных текстов инстасамок разных мастей. Слушатель бежал из сегодня — и выбирал героев прошлого, будь то Эдуард Хиль и его «Мистер Трололо» или Рафаэлла Карра с «Pedro! Pedro!». Из нынешнего сегодня убежать хочется и подавно.

Игорь Гаврилов