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В Казани на улице Аделя Кутуя поэтапно ограничат движение транспорта

В Казани на улице Аделя Кутуя введут поэтапные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В Казани на улице Аделя Кутуя поэтапно ограничат движение транспорта

В Казани на улице Аделя Кутуя поэтапно ограничат движение транспорта

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Казани на улице Аделя Кутуя поэтапно ограничат движение транспорта

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 10 апреля по 15 июня движение будет закрыто на участке от улицы Абжалилова до улицы Красной Позиции в направлении улицы Товарищеской.

С 15 июня по 30 августа ограничения затронут противоположное направление: движение перекроют на том же участке, но уже в сторону улицы Гвардейской.

Артём Дергунов

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