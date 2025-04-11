В Казани на улице Аделя Кутуя введут поэтапные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на улице Аделя Кутуя поэтапно ограничат движение транспорта

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани на улице Аделя Кутуя поэтапно ограничат движение транспорта

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 10 апреля по 15 июня движение будет закрыто на участке от улицы Абжалилова до улицы Красной Позиции в направлении улицы Товарищеской.

С 15 июня по 30 августа ограничения затронут противоположное направление: движение перекроют на том же участке, но уже в сторону улицы Гвардейской.

Артём Дергунов