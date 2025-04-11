За неуплату налогов арестован бывший гендиректор ITM Group

Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству ГСУ Следственного комитета РФ заочно арестовал бывшего генерального директора торгово-маркетинговой компании ITM Group Ярослава Плинка. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По этой статье ему может грозить срок до пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ITM Group занималась проектами в сфере маркетинга и продаж в России и странах СНГ. Компания входила в состав европейского маркетингового холдинга Combera Group. По данным «СПАРК-Интерфакс», она была признана банкротом, в отношении нее с мая 2024 года ведется конкурсное производство.

В феврале 2025 года Тушинский райсуд Москвы принял исковое заявление от Альфа-банка о взыскании задолженности с Ярослава Плинка по кредитному договору.

Ефим Брянцев