Глава ВТБ: пока рано говорить о возвращении иностранных финорганизаций в Россию

Председатель правления банка ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин не заметил признаков возвращения иностранных финансовых организаций в Россию. По его мнению, вести диалог об этом еще рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Пока еще слишком рано говорить об этом. Конечно, пока нет никаких признаков. Это больше перспективный вопрос»,— сказал господин Костин в интервью ТАСС.

В конце марта глава ВТБ допускал, что американские банки вернутся в Россию в будущем. Однако, по его словам, восстановление их деятельности в стране не стоит на повестке дня. Урегулирование деловых отношений двух стран требует времени, подчеркивал Андрей Костин.

О перспективе снятия санкций с России — в материале «Ъ» «В ожидании белых лебедей».