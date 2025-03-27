Глава ВТБ допустил возвращение банков США в Россию

Андрей Костин, глава банка ВТБ (MOEX: VTBR), заявил, что в будущем американские банки могут вернуться в Россию. Однако на данный момент вопрос возобновления их деятельности в России не стоит на повестке дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В перспективе, конечно, отношения будут нормализоваться. Это позитивно, что у нас диалог с американцами. Но так сказать, что завтра банки начнут развивать свою деятельность… Они, правда, не все ушли еще, поэтому могут и вернуться»,— сказал господин Костин ТАСС в рамках Международного арктического форума.

На этой неделе глава ВТБ заявлял, что на восстановление российско-американских деловых отношений потребуется время, а прогнозы касательно полноценного возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном пока преждевременны.

Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сказал, что американские платежные сервисы Visa и Mastercard вернутся в Россию, когда США отменят антироссийские санкции.

Подробнее — в материале «Ъ» «В ожидании белых лебедей».