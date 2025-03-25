Костин: восстановление деловых отношений между Россией и США займет время

Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что на восстановление российско-американских деловых отношений потребуется время. По его мнению, президент США Дональд Трамп проявляет желание помочь России решить этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На их восстановление потребуется время. Но я считаю, что мы определенно видим благие — и при этом искренние — намерения со стороны президента Трампа, а также его желание помочь России решить этот вопрос, восстановить российско-американские отношения. А если есть желание, найдутся и возможности»,— сказал Андрей Костин в интервью CNN (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил глава ВТБ, делать прогнозы по поводу сроков восстановления деловых отношений рано, так как в последние годы они «по большому счеты были разрушены». Он также предположил, что процесс возвращения западных компаний в Россию «сейчас начнется».

По словам Андрея Костина, бизнес гораздо менее политизирован. Восстановить деловые отношения получится, если «руководители стран, политики, будут принимать правильные решения». Он также предложил создать новую правовую базу, чтобы санкции применялись «с большой осторожностью».

18 марта президент России Владимир Путин поручил правительству разработать правила возвращения западных компаний на российский рынок. Он указал, что процесс должен быть согласован с «обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел» в стране. В феврале Владимир Путин говорил, что в случае возвращения западных компаний преимущества должны иметь отечественные производители.

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