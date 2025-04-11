Дайте им премиум

Несмотря на растущую стоимость элитных квартир и апартаментов, спрос на такие объекты только увеличивается. За первый квартал девелоперы этого сегмента недвижимости смогли нарастить свою выручку до 300,3 млрд руб., что на 64% больше год к году. Тем не менее, по словам экспертов, из-за замедления вывода на рынок новых проектов доходы застройщиков могут снизиться уже к концу текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По итогам января—марта 2025 года выручка девелоперов элитной недвижимости Москвы увеличилась на 64% год к году, до 300,3 млрд руб., подсчитали в компании по продаже дорогих объектов Whitewill. Такой скачок выручки застройщиков элитного жилья продиктован ростом спроса на эту недвижимость, констатирует директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

По итогам января—марта 2025 года объем сделок в делюкс-сегменте вырос в 2,5 раза год к году, до 13,2 тыс. кв. м. Этот показатель в лотах премиум-класса за аналогичный период увеличился на 35% год к году, до 105,7 тыс. кв. м. Топ-брокер Whitewill Екатерина Левина обращает внимание на то, что большая часть сделок пришлась на лоты, которые находятся на завершающей стадии строительства, где стоимость значительно выше, что также положительно сказалось на доходе девелоперов.

В целом, отмечает директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова, начало года традиционно является активным на рынке элитного жилья, поскольку это период выплат бонусов, дивидендов и других доходов с капитала. По ее словам, сделки с использованием этих средств будут совершаться примерно до начала лета.

Интерес именно к элитным новостройкам связан с начинающимся снижением ставок по банковским депозитам, поэтому дорогая недвижимость становится более привлекательным вариантом для инвестирования, поясняет директор по оценке девелоперской компании Sminex Святослав Куланин. Рост востребованности элитных проектов также обусловлен появлением на рынке новых качественных объектов и притоком региональных клиентов, добавляет Анна Раджабова. Спрос подстегнул растущий объем предложения элитных объектов: показатель по итогам первого квартала 2025 года увеличился на 24% год к году, до 504 тыс. кв. м, подсчитали в девелоперской компании Tekta Group.

Заметный рост выручки девелоперов высокобюджетного жилья связан и ростом цен на площади в таких новостройках, констатирует замдиректора департамента жилой недвижимости консалтинговой компании Ricci Евгений Сугробов. Рост показателей фиксируется во всех сегментах элитных новостроек: по итогам первого квартала этого года в лотах премиум-класса стоимость метра увеличилась на 29% год к году, до 900 тыс. руб. за квадратный метр, в квартирах и апартаментах делюкс-сегмента прирост цены за аналогичный период составил 14% год к году, до 2,3 млн руб. за квадратный метр, подсчитали в Whitewill. Цены растут в основном из-за увеличения себестоимости строительства такой недвижимости, говорит управляющий партнер девелоперской компании Unikey Айгуль Юсупова.

На горизонте ближайших лет выручка застройщиков элитных новостроек продолжит расти, однако по итогам текущего года возможна коррекция показателей, прогнозирует основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева.

На фоне дорогого проектного финансирования сокращается число стартов новых комплексов: это может привести к дефициту предложения на рынке, что, как следствие, не позволит девелоперам получать сопоставимый с началом года доход, поясняет Анна Раджабова. Такая ситуация характерна не только для высокобюджетного, но и для массового сегмента. По прогнозам «Дом.РФ», к концу 2025 года ввод новых жилых проектов сократится на 30–35% год к году.

София Мешкова