Бывшие жены и мужья и общие дети

Маккензи Таттл познакомилась с Джеффом Безосом в 1993 году в Нью-Йорке. Он занимал пост вице-президента инвестиционной компании D. E. Shaw. Маккензи пришла устраиваться туда на работу, Безос проводил с ней собеседование. Двадцатью годами позже в интервью журналу Vogue он пошутил: «Я думаю, что моя жена находчивая, умная, сообразительная и сексуальная, но мне повезло, что я видел ее резюме до того, как мы встретились, поэтому я точно знал ее оценки на едином экзамене». Роман был бурным. Через три месяца после первого свидания они обручились, через шесть — поженились. Вскоре после свадьбы они бросили работу в Нью-Йорке и переехали в Сиэтл. В конце 1994 года был создан книжный интернет-магазин Amazon, из него со временем вырос технологический гигант, рыночная капитализация которого в апреле 2025 года превышает $2 трлн.

В 2000-м у Безосов родился первый ребенок — сын Престон. Имена двух других сыновей и приемной дочери, удочеренной в Китае, широкой публике неизвестны.

После развода Маккензи Безос сменила фамилию на Скотт — это было ее второе имя. В 2021 году она вышла замуж за учителя старших классов Дэна Джуэтта, но уже в 2022-м подала на развод, который был оформлен в январе 2023-го.

У Лорен Санчес трое детей. Сын Никко родился в 2001 году, его отцом был игрок в американский футбол Тони Гонсалес. В 2005-м Лорен Санчес вышла замуж за Патрика Уайтселла. В этом браке у нее было двое детей — сын Эван (родился в 2006-м) и дочь Элеанора Патрика, для родных — Элла (родилась в 2008 году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тони Гонсалес Фото: Richard Shotwell / Invision / AP Октобер Гонсалес с бывшей подругой мужа Лорен Санчес Фото: @octobergonz Лорен Санчес с сыном Риком Гонсалесом Фото: @laurenwsanchez Следующая фотография 1 / 3 Тони Гонсалес Фото: Richard Shotwell / Invision / AP Октобер Гонсалес с бывшей подругой мужа Лорен Санчес Фото: @octobergonz Лорен Санчес с сыном Риком Гонсалесом Фото: @laurenwsanchez

Тони Гонсалес сейчас работает аналитиком в программе «Thursday Night Football», которую транслирует стриминговый сервис Amazon Prime Video, принадлежащий Amazon. В 2007 году он женился. Его супруга Октобер Гонсалес — актриса, снимавшаяся в нескольких телесериалах. У них трое детей — две дочери и сын. Хотя он и Лорен Санчес расставались со скандалом и взаимными обвинениями в изменах, позднее отношения между бывшими супругами наладились. Лорен Санчес называет Тони одним из своих лучших друзей, поддерживает отношения с ним и его новой женой Октобер Гонсалес.

Еще в период разводов Безоса и Санчес онлайн-таблоид TMZ сообщал, что Патрик Уайтселл ходил на свидание с моделью и предпринимательницей по имени Кир Алекса. В ноябре 2020 года было объявлено о его помолвке с другой моделью — Пиа Миллер. В мае 2021 года они поженились.