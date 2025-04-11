Минэкономики: инвестиции бизнеса в туризм выросли на 35% в 2024 году

Российский бизнес вложил более 1 трлн руб. в туристическую отрасль и строительство отелей по итогам 2024 года. Это на 35% выше прошлогоднего показателя, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников. Он объяснил динамику мерами поддержки туризма в рамках национальных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минэкономики Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Минэкономики Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Введено более 14 тыс. новых номеров. И теперь в целом у нас 937 тыс. классифицированных номеров»,— добавил господин Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма.

Министр также поделился результатами по строительству модульных отелей. «По программе создания модульных гостиниц за последние годы введено около 13 тыс. номеров. В планах еще 10 тыс. номеров по новому отбору. Правительство утвердило необходимые правила предоставления субсидий»,— уточнил Максим Решетников. Подать заявку на получение поддержки можно до 18 апреля.

«Учитывая то окно возможностей, которое сейчас есть, мы будем обращаться к правительству с просьбой о расширении лимитов госпрограммы, потому что за это время и качество менеджмента в сфере туризма, и качество подготовки проектов, и качество работы банков существенно выросло»,— рассказал глава Минэкономики о программе льготного кредитования.

При этом спрос на путешествия за рубеж вырос на 20% за месяц и более чем на 40% за год благодаря небольшому снижению стоимости перелетов и проживания. Оживлению на рынке поспособствовало укрепление рубля в феврале—марте.

Подробнее об этом — в материале «Прямо по курсу заграница».