Освобожденные в Тунисе 11 россиян вылетели домой

Два самолета с освобожденными в Тунисе 11 российскими гражданами летят в Россию. В 2024 году они были задержаны по подозрению в террористической деятельности. До этого их адвокат Альфа Хаджри сообщила, что они освобождены и с них сняты все обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство Российской Федерации в Тунисской Республике Фото: Посольство Российской Федерации в Тунисской Республике

Сегодня утром, 11 апреля, суд постановил освободить задержанных. В посольстве РФ в Тунисе отметили, что с россиянами все в порядке, они находятся в приподнятом настроении. Консульские сотрудники помогли им в оформлении документов для выезда из страны, сообщили в посольстве «РИА Новости».

11 российских граждан пропали в ноябре 2024 года в Тунисе. Они поехали в поселение Хайдра, чтобы посетить античные памятники Римской Империи, после чего перестали выходить на связь. Позже стало известно, что их задержали по подозрению в причастности к террористической деятельности. Они находились в тюрьме Mornaguia.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Экскурсия завершилась в тунисской тюрьме».

Екатерина Отрашкевич