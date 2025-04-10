Минобороны: ВСУ атаковали энергообъекты в восьми регионах России
Минобороны: ВСУ 11 раз атаковали российские энергообъекты за минувшие сутки
За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Среди перечисленных инцидентов:
- В ЛНР атака БПЛА привела к отключению высоковольтной линии 500 кВ, оставив без электричества Стахановский завод ферросплавов.
- В ДНР дрон сбросил боеприпас на объект «Россетей».
- В Белгородской области повреждены газопровод и подстанция.
- В Брянской области атакованы два энергообъекта.
- В результате атак в нескольких районах временно нарушено энергоснабжение. Восстановительные работы продолжаются.
Вчера министерство сообщило о четырех атаках ВСУ на российские энергообъекты. В оборонном ведомстве отметили, что такими ударами Украина в одностороннем порядке нарушает установленные договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
18 марта президент России Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. На следующий день с инициативой согласился украинский президент Владимир Зеленский.