Минобороны: ВСУ атаковали энергообъекты в восьми регионах России

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Среди перечисленных инцидентов:

В ЛНР атака БПЛА привела к отключению высоковольтной линии 500 кВ, оставив без электричества Стахановский завод ферросплавов.

В ДНР дрон сбросил боеприпас на объект «Россетей».

В Белгородской области повреждены газопровод и подстанция.

В Брянской области атакованы два энергообъекта.

В результате атак в нескольких районах временно нарушено энергоснабжение. Восстановительные работы продолжаются.

Вчера министерство сообщило о четырех атаках ВСУ на российские энергообъекты. В оборонном ведомстве отметили, что такими ударами Украина в одностороннем порядке нарушает установленные договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

18 марта президент России Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. На следующий день с инициативой согласился украинский президент Владимир Зеленский.