Цена квартиры на вторичном рынке недвижимости Ижевска достигла 4,9 млн рублей

Средняя цена квартиры на вторичном рынке недвижимости в Ижевска повысилась на 2% за февраль, до 4,9 млн руб. Как следует из исследования федерального портала «Мир Квартир», 1 кв. м на «вторичке» в городе оценивался в 94,7 тыс. руб. к концу зимы, прирост за прошлый месяц — 2,2%. По стоимости «квадрата» столица Удмуртии заняла 54-е место среди крупных городов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Судя по динамике цен, "вторичка" чувствует себя немного лучше, чем рынок новостроек, — комментирует ситуацию по стране генеральный директор сервиса Павел Луценко. — Стоимость недвижимости на регулярном рынке не была так перегрета, как на первичном, и сейчас она на 17% дешевле, поэтому в этот сегмент переходит часть покупателей с рынка новостроек».

Напомним, цены на квартиры в новостройках Ижевска снизились на 1% за февраль, до 5,8 млн руб. Этот тренд эксперты объясняли переходом покупателей с первичного рынка недвижимости на вторичный, а также стремлением жителей «затаиться» до лучших времен, вложив сбережения на банковские депозиты.

Изменение конъюнктуры рынка недвижимости происходит на фоне сокращения объемов жилищного строительства в республике. За год показатель в Ижевске снизился на 11,7%, до 1 млн кв. м в декабре 2024 года. Представители риэлторского рынка предполагают, что в новых условиях выживут только крупные застройщики, специализирующиеся на жилых комплексах. Эксперты отмечают, что в Удмуртии легче приобрести жилье за пределами столицы региона из-за льготных кредитных программ.

Подробнее об этом читайте в материале «Город течет в пригород».