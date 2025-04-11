Shein получил одобрение Великобритании на IPO в Лондоне

Британское управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) дало разрешение китайскому интернет-ритейлеру Shein на проведение IPO на Лондонской фондовой бирже. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Получение разрешения FCA является важным шагом для проведения первичного размещения Shein. Теперь компании нужно получить одобрение от китайского управления по регулированию рынка ценных бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / File Photo / Reuters Фото: Phil Noble / File Photo / Reuters

О планах Shein провести IPO в Лондоне стало известно в июне прошлого года. Правда, нынешние условия, прежде всего торговая война между США и Китаем, могут негативно повлиять на размещение. По оценке аналитиков, на бизнесе компании, специализирующейся на недорогой и быстро доставляемой одежде, существенно скажутся введенные президентом США Дональдом Трампом 145-процентные пошлины на импорт товаров из Китая. Оценка Shein ранее уже существенно снижалась: в 2022 году она составляла $100 млрд, в 2023-м — $66 млрд. В феврале сообщалось, что инвесторы компании призывают снизить оценочную стоимость до $30 млрд, чтобы быстрее и проще провести первичное размещение.

Яна Рождественская