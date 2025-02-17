Инвесторы Shein требуют втрое снизить оценку компании

По данным Bloomberg, инвесторы интернет-ритейлера Shein призвали руководство компании более чем втрое снизить оценочную стоимость компании — со $100 млрд до $30 млрд. По мнению инвесторов, это необходимо, чтобы компания смогла быстрее и проще провести первичное размещение своих акций на Лондонской фондовой бирже, к которому Shein готовится с прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / File Photo / Reuters Фото: Phil Noble / File Photo / Reuters

Еще в 2022 году оценка Shein в ходе раундов финансирования составляла около $100 млрд, однако уже в 2023 году оценка снизилась до $66 млрд. В начале текущего года, по данным Bloomberg, инвесторы продавали свои доли в Shein на закрытом рынке исходя из оценки уже $45 млрд.

Компания Shein основана в Китае, но сейчас базируется в Сингапуре. Изначально компания планировала провести IPO в США. Однако на фоне напряженных отношений между США и КНР она приняла решение разместить свои акции в Европе.

Евгений Хвостик