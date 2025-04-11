В Воронеже ищут подрядчика для продолжения благоустройства Петровской набережной

Администрация Воронежа объявила аукцион по выбору подрядчика для работ в рамках второй очереди благоустройства Петровской набережной за 207,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, до 30 июля этого года подрядчику предстоит выполнить общестроительные работы, благоустройство и озеленение, смонтировать системы электро- и водоснабжения, освещения и полива, установить малые архитектурные формы, ограждения и сети связи. Источник финансирования — городской бюджет.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 17 апреля, итоги планируется подвести 21 апреля.

Первая очередь обновления набережной, потребовавшая более 1,1 млрд руб., завершилась в прошлом году, работы в рамках второго этапа власти региона оценивают в 1,2 млрд руб.