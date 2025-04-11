Двое украинских военнослужащих получили по 15 лет за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима стрелка 252-го батальона теробороны ВСУ Петра Еремею. Такой же срок получил стрелок 47-й отдельной механизированной бригады Борис Николенко. Их признали виновными в теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) за атаку на Курскую область. Первые три года срока осужденные проведут в тюрьме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суд установил, что Петр Еремея в августе прошлого года в составе подразделения ВСУ вторгся в Суджанский район Курской области и поехал в сторону Суджи. Борис Николенко же в октябре того же года вместе с другими украинцами заехал в Глушковский район Курской области и последовал в село Веселое.

Чтобы помешать работе властей и органов местного самоуправления, оба фигуранта блокировали населенные пункты вместе с другими бойцами ВСУ, запугивали мирных жителей и препятствовали их эвакуации. Петр Еремея также оборудовал огневую позицию в жилом доме.

Стрелка теробороны задержали российские военнослужащие в день его вторжения в Курскую область. Подразделение Бориса Николенко разбили менее чем через сутки, боевика задержали при попытке вернуться на Украину.

8 апреля Генпрокуратура рассказала о вынесенном приговоре для четырех военнослужащих ВСУ. Им дали от 15 до 16 лет колонии строгого режима за вторжение в Курскую область. В тот же день сроки за теракт в регионе получили еще три украинца.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко